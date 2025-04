“Forte e Chiaro”, Nicoletti presenta la sua visione per Matera 2025

È il messaggio scelto dal candidato sindaco del Centrodestra per inaugurare la sua campagna elettorale

“Forte e Chiaro” è il messaggio scelto da Antonio Nicoletti, candidato sindaco del centrodestra a Matera, per inaugurare la sua campagna elettorale. Una formula essenziale ma d’impatto, che sintetizza il programma amministrativo all’insegna della trasparenza, della determinazione e della volontà di rilanciare il ruolo della città.

“Matera è un sentimento. È passione, coraggio e tenacia, ed è bellezza assoluta”, ha dichiarato Nicoletti, sottolineando come l’obiettivo sia quello di riportare in luce il potenziale della città, valorizzandola come esempio di vivibilità nel Mezzogiorno. La sua proposta si articola attorno a servizi efficienti, tariffe accessibili, tutela dell’ambiente e un’offerta turistica e imprenditoriale capace di generare crescita e attrazione.

Il candidato immagina un’amministrazione pubblica aperta e trasparente, che torni ad essere realmente vicina ai cittadini. “Opereremo alla luce del sole, aprendo porte e finestre del Municipio. Il Comune sarà la casa di tutti i materani, dal centro alle periferie, fino a chi vive lontano ma mantiene un legame profondo con la città”, ha affermato.

Nel sostenere la sua proposta, Nicoletti ha fatto riferimento a un movimento civico e politico in continua espansione e ha rivolto un invito alla partecipazione attiva: “Abbiamo le soluzioni giuste, siamo pronti. Non resta che scendere in strada, contagiare la città con entusiasmo e lavorare insieme per costruire un futuro migliore”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author