Bari inaugura una nuova oasi verde in via Oberdan: un parco per tutte le età

La città di Bari si arricchisce di un nuovo polmone verde. Oggi alle ore 10.30, sarà inaugurata la riqualificata area di via Oberdan 10, trasformata in un accogliente parco attrezzato per il gioco, lo sport e il relax.

L’intervento, parte del più ampio programma comunale di greening e forestazione urbana finanziato con fondi Pon Metro per un totale di 1.399.694 euro, mira ad incrementare il verde cittadino, contrastare i cambiamenti climatici e ridurre l’effetto isola di calore. Questo lotto ha già visto la realizzazione del bosco in memoria delle vittime di Covid a Japigia, inaugurato lo scorso marzo, e porterà a breve all’apertura del giardino Peppino Impastato a Catino.

L’assessore alla Cura del territorio e l’assessora all’Ambiente esprimono soddisfazione per questo nuovo spazio, sottolineando come renderà “più bello quell’angolo di città a pochi passi da una scuola, diventato finalmente fruibile per grandi e piccoli”. Le stime indicano che nei prossimi vent’anni, la nuova area verde contribuirà a sottrarre circa 42mila chili di CO2 dall’atmosfera, apportando significativi benefici alla qualità dell’aria e mitigando l’effetto isola di calore.

Situata accanto alla scuola “Amedeo D’Aosta”, su una superficie precedentemente inutilizzata, la nuova area verde offre ora un luogo di socializzazione immerso nel verde. Pensato per tutte le età, il parco include:

Un’area giochi con pavimentazione antitrauma, altalena doppia, scivolo, torri ludiche, pannelli esperienziali, percorso montagna e rete per arrampicata.

Una zona dedicata al ping pong per i più grandi.

Un’area fitness attrezzata con exercise bike, lat pull down e pedali per l’allenamento delle braccia accessibili anche a persone con disabilità.

Particolare attenzione è stata dedicata alla scelta del verde, tenendo conto della vicinanza di abitazioni private e di una scuola primaria, con la quale il giardino è collegato da un varco. L’obiettivo è stato duplice: creare zone ombreggiate e fruibili, ma anche incrementare la biodiversità in un contesto urbano. Sono state piantate alberature ad alto fusto (Celtis australis, Caratonia siliqua, Koelreuteria paniculata, Prunus kanzan), arbusti di diverse specie (rosa paesaggistica, Rosmarinus officinalis, Salvia officianalis, Agapanthus africanus, Teucrium fruticans, Myrtus communis, Viburno opulus, Caenothus gloire de versailles, Lantana camara, Parthenocissus tricuspidata) e alberelli fruttiferi autoctoni (Ziziphus jujuba, Cornus mas, Diospyros kaki) con valenza didattica.

La scelta di specie mediterranee, sempreverdi e caducifoglie, con fioriture e colori diversi, e la presenza di piante officinali e fruttifere sottolineano la valenza didattica del progetto, pensato anche per sensibilizzare i più piccoli sull’importanza della natura e del ciclo delle stagioni.

Il progetto del verde include anche una pacciamatura biodegradabile con lapillo vulcanico, protezioni per gli alberi e un sistema di irrigazione automatizzato a goccia per gli arbusti e a pioggia per il prato spontaneo a basso consumo idrico.

Infine, l’area è stata dotata di arredi urbani funzionali e inclusivi: panchine, cestini per i rifiuti e una fontana.

All’inaugurazione di domani saranno presenti il sindaco, l’assessore alla Cura del territorio, l’assessora al Clima, all’Ambiente e alla Transizione ecologica, e la presidente del Municipio I, a testimonianza dell’importanza che l’amministrazione comunale attribuisce a questo intervento di riqualificazione urbana e di miglioramento della qualità della vita dei cittadini

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author