Matera-Nocerina, il Commissario straordinario dispone l’interdizione per i tifosi campani

Nel match contro il Matera, match in programma domenica 4 maggio alle ore 15:00, la Nocerina non potrà contare sul supporto dei propri sostenitori. Lo ha deciso il Commissario straordinario del Comune lucano per via dei lavori che interessano lo stadio “Franco Salerno – XXI Settembre”, come annunciato dal club lucano:

“Il Commissario straordinario del Comune di Matera Raffaele Ruberto ha disposto l’interdizione per i tifosi ospiti a causa dei lavori nell’ambito del progetto di ”Parco del Campo”, che interessano lo stadio ‘Franco Salerno- XXI Settembre'”.

