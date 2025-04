Foggia : Senza presidente e ds, ma staff tecnico da “Champions League”

FOGGIA – Non è bastato l’ennesimo scossone in casa Foggia per evitare i playout. Il pareggio di Picerno è un brodino rispetto al lauto pasto che ha consumato la Casertana al tavolo del Trapani e di quello del Messina che ha brindato col bicchiere della Juventus Next Gen. I satanelli però non hanno fallito solo nell’ ultima giornata di campionato. La loro è stata una parabola discendente che nessuno è stato in grado di fermare. Anzi, Canonico con l’esonero di Zauri e Leone ha tolto quelle poche certezze che magari la squadra poteva avere prima di alzare bandiera bianca. Affidare un malato grave a un medico senza alcuna esperienza vuol dire non volerlo salvare fino in fondo.

Pensare che ora la squadra possa miracolosamente avere un sussulto al positivo è difficilissimo anche perché ci chiediamo come e a chi questi ragazzi debbano dar conto. Non c’è più un presidente, né un direttore sportivo e neanche un allenatore di ruolo, ma in compenso ci sono: Giuseppe Ciciriello collaboratore e preparatore atletico dello staff di Ezio Capuano (lui non è mai andato via) l’allenatore dei portieri Domenico Botticella, Antonio Gentile attuale coach, allenatore dell’under 17. Non è finita qui perché nello staff risultano anche Lucchini e Vilardi rispettivamente secondo e collaboratore tecnico di Luciano Zauri (entrambi non esonerati). Poi c’è Nicola D’Angelo altro collaboratore tecnico. Insomma, c’è più traffico nello spogliatoio del Foggia che nel centralissimo Corso Vittorio Emanuele. Chi comanda? Chi dà le direttive, chi ha nelle mani il timone di questa nave? La speranza è che questa non naufraghi proprio nello stretto di Messina.

