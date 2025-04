Caso Xylella a Minervino, pieno sostegno alla Regione da Confagricoltura

Confagricoltura Bari-BAT ha espresso apprezzamento per le modalità con cui la Regione Puglia ha gestito il recente caso di Xylella fastidiosa rilevato a Minervino Murge. Il direttore Vincenzo Villani e il presidente Massimiliano Del Core hanno incontrato Donato Infantino, responsabile dell’Osservatorio Fitopatologico regionale, al fine di ottenere informazioni dettagliate da trasmettere agli agricoltori associati.

Durante il confronto è stata riconosciuta l’efficacia del sistema di controllo adottato, che ha permesso l’individuazione tempestiva dell’albero infetto nel corso delle consuete attività di monitoraggio. Come spiegato da Infantino, l’individuazione è avvenuta in un contesto di regolari ispezioni, confermando la precisione e l’organizzazione del dispositivo di prevenzione.

Una volta individuata la pianta positiva, si è proceduto con l’eradicazione immediata e l’attivazione del protocollo di contenimento, che ha previsto analisi su oltre 2.000 campioni prelevati in aree concentriche. Al momento, non sono emersi altri casi e l’infezione risulta confinata a un raggio di circa 50 metri, circondata da una zona cuscinetto.

Confagricoltura Bari-BAT ha richiesto inoltre un aggiornamento della mappatura dei focolai presenti nelle province di Bari e BAT, così da garantire un’informazione più puntuale ai produttori locali.

L’attività di monitoraggio da parte degli ispettori della Regione Puglia prosegue regolarmente, nella speranza che l’assenza di ulteriori positività possa aprire la strada alla reintroduzione del pieno indennizzo per le aree colpite.

“Esprimiamo piena soddisfazione per il lavoro svolto dalla Regione Puglia – hanno affermato Villani e Del Core -. In un territorio ampio e complesso, l’impegno costante del personale rappresenta una garanzia per la salvaguardia dell’olivicoltura pugliese, in particolare nella provincia BAT”.

