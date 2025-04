Ex Isolaverde Taranto, Tacente: “Servono risposte, famiglie in difficoltà”

Il candidato sindaco: “Governo e Regione intervengano, serve ammortizzatore”

“Siamo al fianco degli ex lavoratori di Taranto Isolaverde, che oggi si trovano senza reddito dopo anni di precarietà e chiedono risposte concrete mentre attendono l’avvio del progetto Green Belt, che non partirà prima della fine dell’anno”. Con queste parole l’avvocato Francesco Tacente, candidato sindaco sostenuto da una coalizione civica e moderata, ha espresso solidarietà ai lavoratori durante il presidio sotto la Prefettura di Taranto, promosso dalla Confederazione dei Cobas per il Lavoro Privato.

Il presidio ha coinvolto circa 80 lavoratori, molti dei quali percepivano compensi mensili inferiori a 550 euro per contratti di 20 ore settimanali. Dall’ultimo incontro tenuto in sede di task force regionale per l’occupazione, secondo quanto riferito dalle organizzazioni sindacali, è emerso che la Regione Puglia dispone di un fondo tra i 9 e i 10 milioni di euro destinato al sostegno al reddito. Tuttavia, attualmente non vi sarebbero strumenti immediatamente attivabili per i lavoratori coinvolti.

Nel corso del presidio, i lavoratori hanno chiesto con forza l’attivazione di risorse economiche o l’introduzione di un ammortizzatore sociale in deroga, sollecitando un’interlocuzione urgente con il governo nazionale per sbloccare una situazione giudicata ormai insostenibile.

“È fondamentale che tutte le istituzioni collaborino per fornire risposte rapide a questa categoria di lavoratori che, negli anni, ha svolto attività fondamentali per il territorio, dalla manutenzione del verde pubblico al decoro urbano”, ha ribadito Tacente.

L’esponente civico ha inoltre ricordato che proprio grazie al successo di progetti come Verde Amico e Green Passage, è stato possibile costruire le basi per una futura reintroduzione lavorativa attraverso i fondi europei del Just Transition Fund (JTF), che ha destinato a Taranto circa 800 milioni di euro per interventi di ambientalizzazione.

“Non possiamo accettare che queste persone restino senza tutele. I lavoratori e le loro famiglie meritano risposte immediate e un futuro certo”, ha concluso Tacente.

