Earth Day: 23 eventi in Puglia, rimossi quasi 12mila kg di plastica

Grande mobilitazione Plastic Free: 1.160 volontari in azione per l’ambiente

Oltre 11 tonnellate di plastica e rifiuti sono stati rimossi in Puglia durante le iniziative promosse da Plastic Free Onlus in occasione dell’Earth Day 2025. Ben 1.160 volontari hanno partecipato ai 23 appuntamenti organizzati in tutta la regione, contribuendo a raccogliere 11.750 chili di materiali dannosi per l’ambiente.

La mobilitazione si inserisce nel quadro di una partecipazione nazionale che ha visto 10.261 persone coinvolte in 208 eventi – tra clean up, passeggiate ecologiche e raccolte di mozziconi – per un totale di 102.424 chili di rifiuti sottratti al territorio.

“È stata un’edizione intensa, segnata dal dolore per la scomparsa del Santo Padre, che abbiamo voluto onorare con la nostra azione concreta”, ha commentato Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free. “La nostra comunità ha saputo trasmettere un messaggio forte di consapevolezza e responsabilità ambientale. Continueremo il nostro lavoro quotidiano in Italia e in altri 30 Paesi con la stessa energia e passione”.

La Puglia si è distinta per partecipazione ed efficacia, grazie anche al coordinamento del referente regionale Luigi Schifano, confermando l’impegno civico dei cittadini verso la tutela ambientale. Il tema dell’edizione 2025, “Il nostro potere, il nostro Pianeta”, ha ispirato un’azione collettiva a favore del clima, della biodiversità e dell’utilizzo consapevole delle risorse naturali.

Attiva dal 2019, Plastic Free ha già organizzato oltre 8.100 eventi in Italia, coinvolgendo più di 260mila volontari, rimuovendo 4,5 milioni di chili di plastica e contribuendo al salvataggio di centinaia di tartarughe marine. L’associazione promuove anche la sensibilizzazione nelle scuole, con 3.700 incontri formativi, e collabora con le amministrazioni locali attraverso 483 protocolli d’intesa e il riconoscimento a 122 Comuni Plastic Free.

Per aderire alle iniziative future e scoprire gli appuntamenti in programma è possibile visitare il sito ufficiale: www.plasticfreeonlus.it.

