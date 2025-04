Andria, Di Bari (M5S): “Nel 2029 il nuovo ospedale sarà realtà”

La consigliera del Movimento Cinque Stelle ha confermato i tempi previsti: “Cronoprogramma rispettato, nessun ritardo”

Durante l’audizione in I Commissione consiliare, Grazia Di Bari, consigliera del Movimento Cinque Stelle, ha fornito un aggiornamento sui tempi di realizzazione del nuovo ospedale di Andria, confermando l’aderenza al cronoprogramma già illustrato nel mese di marzo.

“Abbiamo avuto conferma che non ci sono cambiamenti nei tempi previsti”, ha dichiarato Di Bari spiegando che il bando di gara per l’aggiudicazione dei lavori potrebbe essere pubblicato a settembre 2025, mentre la stipula del contratto è attesa per marzo 2026. I lavori, una volta avviati, dovrebbero concludersi in un arco di 36 mesi.

Secondo la consigliera, il rispetto di queste tempistiche è essenziale anche per il Comune di Andria, chiamato a intervenire sulla viabilità e sui sottoservizi, per cui sono stati stanziati 6 milioni di euro dai fondi FSC. Se non dovessero emergere ritardi, la nuova struttura sanitaria potrebbe essere pronta entro il 2029.

Nel corso dell’audizione, Di Bari ha sollevato il tema del polo universitario, che inizialmente avrebbe dovuto svilupparsi in parallelo all’ospedale. “Mi è stato risposto che al momento mancano le risorse, anche se gli spazi per ospitarlo esistono”, ha riferito.

Altra questione affrontata riguarda l’elisuperficie, per la quale è già stata rilasciata l’autorizzazione da parte dell’Enac. “Abbiamo ricevuto rassicurazioni anche su questo fronte”, ha aggiunto la consigliera.

Entro fine maggio è attesa la consegna del primo rapporto di verifica sui 1.200 elaborati che compongono il progetto definitivo. Nei primi giorni di giugno si terrà il confronto tecnico con i progettisti per arrivare alla validazione del progetto entro la fine del mese. Una nuova audizione è prevista per il 16 giugno, con ulteriori aggiornamenti.

“Se tutto procederà senza intoppi, il nuovo ospedale sarà pronto nel 2029, ma nel frattempo sarà fondamentale potenziare l’ospedale Bonomo e garantire una sanità territoriale sempre più efficace”, ha concluso Di Bari.

