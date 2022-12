Condividi su...

Linkedin email

Michele Mignani non si scompone, come al solito, per il successo del suo Bari contro l’ostico Modena, che veniva da cinque risultati utili consecutivi: “La squadra ha dato segnali importanti. Non solo per la vittoria, ma anche per la prestazione, mi è piaciuto come siamo rimasti in campo. Poi loro hanno avuto delle occasioni e Caprile è stato bravo”. Il portiere è stato tra i migliori in campo assieme a Di Cesare: “Caprile sta facendo molto bene e il suo far bene dà vantaggio alla squadra. Poi noi dobbiamo lavorare per non fare tirare in porta gli avversari. Nelle ultime partite si è preso la scena, è il nostro portiere e ce lo teniamo stretto. Di Cesare sta sorprendendo tutti. Lui è competitivo, gli piace vincere i duelli e quando gioca dà tutto ciò che ha, diventando un trascinatore per i compagni. Oggi ha anche segnato, a me viene da sorridere, a volte in allenamento mi fa incazzare perché non passa la palla, oggi gli è andata bene. A lui piace ridere, la squadra gli vuole bene”.

L’albero di Natale ha funzionato ancora una volta: “Ho alzato Folorunsho per togliergli compiti difensivi e lasciarlo più libero, Benedetti era giusto confermarlo perché aveva fatto una partita strepitosa a Cittadella. Non sono scelte definitive, ma sono dettate dal momento cercando di cogliere chi in questo momento sta meglio”.

Chiosa finale sulla gara di Reggio Calabria di sabato prossimo: “Vale tre punti, è solamente la diciottesima di campionato, ne resteranno più di venti”.