MOLFETTA – Renato Bartoli non è più l’allenatore del Molfetta. A comunicarlo pochi minuti fa la società con un comunicato stampa. “Visti gli ultimi risultati, c’è la necessità di dare una grande sterzata alla stagione – sis legge nelle dichiarazioni del presidente Saverio Bufi – nel calcio, come ben si sa, il primo a pagare le conseguenze dei cattivi risultati è l’allenatore. Tutta la Molfetta Calcio però non dimentica tutti gli sforzi che il mister ha profuso nella squadra senza mai risparmiarsi, vincendo un Campionato dopo 50 anni e disputando tranquillamente per 3 anni la serie D. È un legame importante e intenso quello con il mister Bartoli che affonda nel rispetto e nella correttezza della nostra grande famiglia biancorossa. La Molfetta Calcio riconosce questi grandi meriti e, consapevole di ciò, augura sinceramente a Renato, il meglio per il futuro perché se lo merita. Grazie.”