Serie B: Risultati e classifica 17a Giornata

La Reggina supera il Como in trasferta, consolida il secondo posto rosicchiando 2 lunghezze al Frosinone, fermato in casa dal Pisa. Il Genoa frena ad Ascoli (0-0), il Bari travolge il Modena e ora è terzo da solo. Il Benevento vince con il Cittadella, così come il Venezia sul Cosenza. Pari tra Spal e Palermo.

SERIE B – RISULTATI 17a GIORNATA

DOMENICA 11/12/2022

CAGLIARI-PERUGIA 3-2

20′ Pavoletti (C), 27′ Lapadula (C), 29′ Strizzolo (P), 54’ rigore Casasola (P), 82’ Lapadula (C)

ASCOLI-GENOA 0-0

BENEVENTO-CITTADELLA 1-0

23′ Tello (B)

COMO-REGGINA 0-1

78” rigore Hernani (R)

SPAL-PALERMO 1-1

10′ Meccariello (S), 32′ Brunori (P)

SUDTIROL-TERNANA 0-0

VENEZIA-COSENZA 2-0

18′ Crnigoj (V), 75’ Tessmann (V)

BARI🟥-MODENA 4-1

6’ Botta (B), 20’ Folorunsho (B), 54’ autogol Cittadini (B), 90’+1’ Di Cesare (B), 90’+5’ Diaw (M)

FROSINONE-PISA 0-0

LUNEDÌ 12/12/2022

BRESCIA-PARMA ore 20.30

CLASSIFICA

Frosinone 36

Reggina 32

Bari 29

Genoa 27

Ternana 26

Brescia 24

Parma, Südtirol, Pisa 23

Cagliari, Ascoli 22

Modena, Benevento 21

Palermo 20

Cittadella, Venezia 19

Cosenza, Spal 17

Como 16

Perugia 13