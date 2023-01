Bari: Mignani, ‘Siamo stati poco lucidi e frettolosi’

“Sapevamo che quella col Palermo non sarebbe stata una partita facile, anche se nel secondo tempo non abbiamo concretizzato le occasioni create per passare in vantaggio. In occasione del gol subito siamo stati poco svegli, poi ci siamo innervositi negandoci l’opportunità di recuperarla. Dispiace perché eravamo venuti per provare a vincerla, abbiamo messo in difficoltà il Palermo e dopo una discreta prestazione mi sarei accontentato anche di un punto, invece torniamo a casa a mani vuote. Bisogna comunque complimentarsi con i nostri avversari, l’hanno vinta con un gol sporco, rispetto a noi sono stati bravi a concretizzare. In ogni caso, alla mia squadra posso rimproverare nulla, il calcio è anche questo. Se escludiamo gli ultimi minuti, abbiamo provato a vincerla concedendo quasi nulla. A volte non abbiamo calciato con forza e precisione, altre volte poco lucidi e frettolosi. Espulsione di Cheddira? Ritengo sia ingiusta. voleva proteggere la palla e ha colpito involontariamente l’avversario. L’errore è stato farsi ammonire la prima volta. Ora lo perdiamo, ma siamo stati senza di lui durante il mondiale”. È l’analisi di Michele Mignani, tecnico del Bari, dopo il ko di misura (1-0) con il Palermo.

