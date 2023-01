BARLETTA – È la vigilia di Barletta-Cavese. Il big-match della ventesima giornata del girone H di Serie D mette di fronte la seconda e la prima del campionato, in un Puttilli stracolmo e con code clamorose ai botteghini. Sold-out tutti i settori, compreso lo spicchio dedicato agli ospiti, in una cornice che Nicola Loiodice (foto Massimo Corcella) ha imparato a conoscere. Il 10 biancorosso carica l’ambiente in vista della sfida al vertice.

Il Barletta è reduce dalle polemiche e dal pareggio di Molfetta, ma il distacco dalla Cavese è rimasto di due punti. Grande concentrazione in casa biancorossa.

Farina non potrà contare su Maccioni, dubbi di formazione che verranno sciolti soltanto a ridosso del fischio d’inizio. Ultime ore d’attesa per la sfida di cartello del weekend.

Condividi su...



Linkedin

email