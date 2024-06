Bari: Longo è ufficiale, ora via alle prime mosse di mercato

La notizia, ora, ha anche i crismi dell’ufficialità. Moreno Longo è il nuovo allenatore del Bari. L’allenatore piemontese, classe 1976, ha firmato un contratto di due anni con opzione di rinnovo per il terzo con la società biancorossa e sarà presentato molto probabilmente entro la fine di questa settimana. Con l’imminente annuncio anche del direttore sportivo Magalini, che sta vedendo di risolvere prima del 30 giugno con il Catanzaro, sta prendendo forma la nuova guida della formazione del capoluogo pugliese, che prenderà parte al campionato di Serie B per il terzo anno consecutivo. 3-4-1-2 o 3-5-2 il sistema di gioco dell’ex allenatore di Como, Alessandria e Frosinone, a cui deve essere messa a disposizione una buona parte della rosa entro il mese di luglio. Il reparto più sguarnito è l’attacco, che con gli addii di Diaw, Aramu, Nasti e Puscas necessità almeno di quattro innesti. Uno potrebbe arrivare direttamente dal Napoli, che è proprietario del cartellino di Lorenzo Sgarbi, che nell’ultima stagione ha raccolto 7 gol e ben 15 assist con la maglia dell’Avellino in 34 gare di campionato. 23 anni, Sgarbi rientrerebbe nella schiera degli under a disposizione di Longo. Un attaccante duttile bravo anche in fase di rifinitura che starebbe benissimo nella rosa dei cinque, sei attaccanti che il Bari avrà per l’anno prossimo. Tra gli under interessanti di proprietà del Napoli c’è anche Giuseppe Ambrosino, attaccante classe 2003 che lo scorso anno ha lavorato con Magalini a Catanzaro segnando 3 gol e offrendo due assist in 28 gare. Per parlare di lui è ancora presto ma il Bari e la sua nuova guida tecnica un pensiero anche su di lui lo avranno fatto certamente.

