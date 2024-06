Bari e Catanzaro, Magalini-Polito ma non solo: quanti incroci nel destino

Alla fine è sempre comunque Bari contro Catanzaro. Come tre anni fa nel Girone C di Serie C, come l’anno scorso in Serie B, con in mezzo storie di grandi ex che vanno a incrociarsi, come in un grande cerchio che sembra non volersi chiudere mai. Che le strade del club pugliese e del club calabrese fossero destinate a legarsi tra loro nel corso di quest’estate era un aspetto ormai noto, dando un’occhiata ai nomi accostati a entrambe le realtà nelle ultime settimane, che però si potesse verificare un vero e proprio scambio di direttori sportivi tra le parti, peraltro con tempistiche iper ravvicinate, è un qualcosa che non può non lasciare un pizzico di stupore: e così, mentre i biancorossi, il giorno dopo la rescissione del contratto con il Catanzaro, annunciano Giuseppe Magalini come nuovo uomo mercato, i giallorossi stanno per fare lo stesso con Ciro Polito, pronto a ripartire dalla B dopo la fine della storia triennale con la società di De Laurentiis. Uno strano scherzo del destino, l’ennesimo capitolo che accosta le due realtà in modo piuttosto stretto.

Erano stati proprio Di Cesare e compagni nel 2021/2022 a interrompere la rincorsa dei calabresi e a festeggiare il ritorno in Serie B piazzandosi davanti a loro in classifica grazie anche allo scontro diretto vinto al Ceravolo; poco male, sponda giallorossa, perché il riscatto sarebbe arrivato l’anno successivo con il salto di categoria guidato da un ex allenatore del Bari, quel Vincenzo Vivarini che in riva all’Adriatico si era spinto fino alla finale playoff qualche stagione prima e che a queste latitudini sarebbe anche potuto tornare quest’estate insieme allo stesso Magalini, prima della chiusura con Longo. Corsi e ricorsi storici che devono tenere conto anche dell’andamento delle due compagini nel loro primo anno in cadetteria: a un passo dalla A i biancorossi nel 2022/2023, in semifinale playoff Vandeputte e compagni nel 2023/2024. Anche qui, non mancano gli accostamenti. Insomma, la nuova stagione deve ancora cominciare, ma tra Bari e Catanzaro è già derby del sud.

