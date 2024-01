Bari, Guiebre a un passo. Altri arrivi legati ad Aramu, Morachioli e Acampora

Il Bari è a un passo da Abdoul Guiebre, terzino sinistro classe 1997 in forza al momento al Modena. L’esterno sinistro, impegnato in Coppa d’Africa domani alle ore 18 con il suo Burkina Faso contro il Mali, arriverà in prestito con diritto di riscatto dal Modena, proprietario del cartellino. Il mercato del Bari potrebbe completarsi con l’arrivo di un attaccante qualora Morachioli e Aramu partissero. Occhio alla lista, che può essere formata da massimo 18 giocatori e da un numero illimitato di under. Polito potrebbe approfittare di qualche affare last minute come dimostrato nelle ultime stagioni.

