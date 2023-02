BARI – “Caldaie a gas? Pezzi da Museo”. È questa la nuova campagna d’informazione di Legambiente che prende il via da Bari per spostare i sussidi per le caldaie a gas su tecnologie di riscaldamento sostenibili, chiedere lo stop all’installazione di nuove caldaie a gas fossile dal 2025, smettere di promuovere le caldaie a gas come una soluzione sostenibile, eliminando queste tecnologie da tutti i sistemi incentivanti fin da subito. In piazza Libertà Legambiente Puglia ha incontrato cittadini e cittadini per dare loro informazioni sui vantaggi delle pompe di calore, dei pannelli solari da appartamento e di tutti gli strumenti disponibili oggi per ridurre costi in bolletta, consumi e migliorare la propria qualità di vita. In Italia, ad oggi, sono installate, tra sistemi autonomi e centralizzati, oltre 19 milioni di caldaie a gas, di cui almeno 7 milioni ha più di 15 anni.

