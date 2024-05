Bari e Bat, ispezioni Nas nelle farmacie: nessuna infrazione grave

BARI – Farmacie virtuose nella Bat e a Barie’ quanto emerge da un evento organizzato dall’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Bat, al quale hanno partecipato i Carabinieri del NAS.

Nel 2024 i controlli effettuati dai Carabinieri del NAS non hanno generato contestazioni gravi e di natura penale. Un dato che conferma la costante crescita della qualità del servizio e l’attenzione con cui operano i farmacisti del territorio. A confermare il dato è stato, nello scorso week end, il comandante dei NAS, il capitano Alessandro Dell’Otto, che ha preso parte all’evento “L’attività ispettiva a farmacie, esercizi di vicinato e distributori”, organizzato dall’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani. L’evento si è svolto in due edizioni tenutesi a Trani e a Bari ed ha visto la partecipazione di circa trecento farmacisti con cui Nas, Asl Bari e Bat, Ordine dei Farmacisti e Federfarma hanno approfondito gli aspetti più importanti connessi alle verifiche e agli obblighi a cui sono sottoposte le farmacie.

Le ispezioni hanno confermato l’elevato standard di qualità che distingue l’operato dei farmacisti, da sempre in prima linea sul fronte della tutela della salute pubblica e del rispetto della legge. Un risultato, quello emerso dai controlli, che premia l’impegno profuso quotidianamente dall’Ordine dei Farmacisti nel garantire un aggiornamento costante ai professionisti, orientandoli in un quadro normativo in costante evoluzione. Centrale, in questo senso, l’approfondimento della conoscenza del modello del “Verbale di ispezione”, approvato dalla Regione Puglia che rappresenta lo strumento tecnico attraverso cui le risultanze dell’atto ispettivo vengono documentate e trasmesse alle autorità competenti per le conseguenti valutazioni e iniziative.

Al termine dei lavori il presidente dell’Ordine, il senatore D’Ambrosio Lettieri, ha consegnato una targa al capitano Dell’Orto. “Un simbolo – ha detto il Presidente – attraverso il quale l’intera comunità professionale esprime gratitudine ai Carabinieri. Farmacisti e Carabinieri lavorano insieme per servire al meglio il Paese e, per questo, ci sentiamo vicini alle donne e agli uomini dell’Arma a cui diciamo grazie con tutto il cuore.”

Agli incontri, introdotti dal Presidente dell’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e BAT senatore Luigi D’Ambrosio Lettieri, hanno partecipato oltre al capitano Alessandro Dell’Orto, la dott.ssa Domenica Ancona (direttrice Servizio Farmaceutico ASL BAT), la dott.ssa Stefania Antonacci (direttrice Servizio Farmaceutico ASL BA), il dottor Michele Pellegrini Calace (Presidente Federfarma BAT), il dottor Vito Novielli (Presidente Federfarma Puglia) ed il vice-presidente dell’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e BAT, il dottor Michele Dalfino Spinelli.

“La Farmacia – ha detto il senatore Luigi D’Ambrosio Lettieri – deve garantire standard di qualità che sono il presupposto imprescindibile per l’appropriatezza delle prestazioni erogate. Le norme di riferimento evolvono e la farmacia diventa sempre più presidio polifunzionale a cui Governo e Parlamento hanno consegnato ruoli e funzioni strategiche, soprattutto per il potenziamento delle attività sulla sanità territoriale. Per far questo bisogna attrezzarsi e fare una verifica sul possesso dei requisiti, trovando le necessarie conferme che tutto proceda in perfetta regola e in piena conformità con le norme di riferimento. Il rapporto di stretta collaborazione con i carabinieri del Nas, che hanno un ruolo rilevante in questo ambito, e con i Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie rappresenta un momento importante per approfondire, per confrontarsi e per proiettare la farmacia in una prospettiva di crescita e di sviluppo a beneficio della comunità e a garanzia della salute pubblica.”

