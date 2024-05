Amiu Trani, Nacci amministratore unico dopo scomparsa Giordano

TRANI – Gaetano Nacci torna alla guida di Amiu Trani. L’ingegnere, al terzo mandato da amministratore unico della municipalizzata di igiene e decoro urbano, subentra otto giorni dopo la tragica scomparsa di Ambrogio Giordano, deceduto il 19 maggio in un incidente sulla strada statale 16bis all’altezza di San Ferdinando.

Lunedì mattina l’incontro tra il nuovo massimo dirigente di Amiu e il sindaco di Trani Amedeo Bottaro, che ha chiesto di proseguire il lavoro in continuità con la gestione amministrativa ed economica di Giordano.

Nacci torna così in carica dopo i due mandati tra il 5 dicembre 2018 e il 6 giugno 2022. Nel mezzo, la riconferma del 29 giugno 2021. Nuovo percorso al via per il 52enne ingegnere di Ostuni.

