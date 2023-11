Bari diventa epicentro della medicina d’urgenza

Il cuore pulsante della medicina d’urgenza italiana batte a Bari questo weekend, con il prestigioso Congresso Teorico-Pratico Emergenza-Urgenza. Questo evento di spicco si terrà venerdì 24 e sabato 25 novembre all’Hotel Hi, situato in Via Don Luigi Guanella a Bari, trasformando la città in un fulcro di innovazione e conoscenza medica.

Sotto l’egida del Dott. Fausto D’Agostino, rinomato anestesista rianimatore del Campus Bio-Medico di Roma e Presidente dell’International Training Center American HeartAssociation, il congresso si propone di essere una vetrina di eccellenza e di spirito innovativo nel campo dell’emergenza sanitaria.

Quest’anno, il congresso avrà un volto familiare e amato dal grande pubblico, con la partecipazione del celebre cantante Al Bano Carrisi nel ruolo di testimonial. Questa sinergia tra celebrità e professionalità medica promette di attirare l’attenzione ben oltre la comunità medica, toccando il cuore della società civile.

L’evento si articolerà in due giornate intense: la prima sarà dedicata a conferenze e dibattiti sulle ultime innovazioni e sfide nel settore dell’emergenza, mentre la seconda giornata offrirà ai partecipanti un’esperienza pratica unica. Attraverso l’utilizzo di avanzate tecnologie di simulazione, i professionisti avranno l’opportunità di affinare le loro competenze in scenari clinici estremamente realistici.

Significativa sarà anche la presenza di Vincenzo Magistà, noto giornalista, che modererà la sessione iniziale, accogliendo illustri figure del panorama politico e sanitario nazionale. Tra questi, spiccano nomi come Mariolina Castellone, Vice Presidente del Senato della Repubblica, Antonio Decaro, Sindaco di Bari, e Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia.

Confermando la sua reputazione come punto di riferimento per la formazione medica, il congresso vedrà la partecipazione di una faculty d’eccezione, composta da esperti nazionali e internazionali nel campo dell’anestesia, della rianimazione e dell’emergenza-urgenza.

L’evento rappresenta un’opportunità imperdibile per tutti i professionisti del settore, offrendo un terreno fertile per il confronto, l’aggiornamento professionale e lo sviluppo di nuove competenze. Con un programma ricco e variegato, il Congresso Teorico-Pratico Emergenza-Urgenza si conferma come un appuntamento cruciale per il futuro della medicina d’urgenza in Italia.

