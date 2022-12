Condividi su...

BARI – Laboratori di genetica, apparecchiature moderne e Chirurgia del feto: nasce il Polo pugliese in ambito di Medicina Riproduttiva e Genomica all’ospedale di Venere del capoluogo pugliese. Nuove sedi, macchinari per il laboratorio di Genetica Medica ed Ecografi di ultima generazione per la diagnosi delle Patologie fetali. L’intervento è il risultato della ristrutturazione del primo piano all’interno del presidio. Nella nuova struttura, oltre alle attività di Counselling Prenatale organizzate in collaborazione dalle due unità operative, e alla diagnosi ecografica prenatale delle patologie fetali sono in programma i primi interventi di Chirurgia del Feto, novità assoluta in Italia Meridionale. La Genetica Medica, infine, è Centro Regionale per lo Screening della Sma-Atrofia muscolare spinale e per l’Esoma.