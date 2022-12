Condividi su...

BARI – Il lavoro che non c’è. Il reddito di cittadinanza che tra 8 mesi verrà meno per una grossa fetta di beneficiari. Le Pensioni con le quali non si arriva nemmeno a metà mese. Le storie e le esperienze si susseguono in un turbinio di voci che si coprono tra di loro. Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, è arrivato a bari per ascoltare le esperienze delle fasce deboli. All’interno della Manifattura Tabacchi del quartiere Libertà, quella che viene definita ‘la piazza’, il mercato dove ogni giorno sui banchi vengono vendute frutta, verdura e merci varie, il pentastellato ha stretto mani e ascoltato rimostranze, sentito lamentele e dato supporto ai baresi che sono arrivati davanti alla struttura per protestare contro i provvedimenti previsti in manovra di bilancio del governo Meloni.