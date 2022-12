Condividi su...

Linkedin email

La provincia di Bologna (al primo posto) e a seguire quelle di: Bolzano e Firenze, sono le province in cui si vive meglio. La provincia di Bari ha il gradino più altro tra le province di puglia e Basilicata nella classifica sulla qualità della vita stilata dal Sole 24 ore. Si parte dunque dal 66° posto della provincia barese, che conquista cinque posizioni in più rispetto all’anno precedente.

Poi molto ravvicinate le province di Matera 76° (perde due posizioni) posto e quella di Lecce con il 78° posto che consente ai salentini di guadagnare una posizione.

Importante balzo in avanti della Bat che guadagna ben 11 posizioni, portandosi in 83esima posizione. Stabile la provincia brindisina al 92° posto scivolando di un solo gradino. Poi a seguire c’è Potenza in 94^ posizione, ma il capoluogo lucano ha fatto registrare un capitombolo di ben nove posti in meno.

Poi bisogna scendere oltre il centesimo posto per trovare la provincia di Taranto, collocata al numero 101, due livelli in meno rispetto alla precedente. La speciale graduatoria appulo-lucana è chiusa dalla provincia di Foggia che è al 104 esimo posto. Ultima in Italia la provincia di Crotone.

Sono stati 90 gli indicatori dell’indagine, tra le novità: l’inflazione; l’energia da fonti rinnovabili; riqualificazioni energetiche e consumi energetici. Il quotidiano “Sole 24 Ore “ ha anche valutato la partecipazione elettorale alle ultime elezioni politiche.