BARI – Scende di quasi un terzo, meno 30,3 per cento, il tasso d’incidenza settimanale. Nel periodo tra il 9 e il 15 gennaio, a conferma della tendenza in atto già dalla scorsa settimana, le nuove positività al Sars-cov 2 rilevate passano da 2.878 a 2.003 per un tasso di 162,8 casi (dal precedente 233,9) ogni 100mila abitanti: uno scenario omogeneo su tutto il territorio di Bari e provincia, dove in 37 comuni su 41 i contagi arretrano o restano invariati.

