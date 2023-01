BARI – I Carabinieri della Compagnia di Modugno supportati da militari di Palestrina vicino a Roma, hanno arrestato quattro soggetti (tre uomini ed una donna) abitanti a Sannicandro di Bari, Toritto e Cave (RM).

Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal GIP (fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa), i reati contestati agli arrestati, riguardano una serie di furti aggravati, commessi con violenza sulle cose dai tre uomini, mentre la donna risponde del reato di ricettazione.

I fatti risalgono ai mesi di gennaio e febbraio 2021 quando, in diverse occasioni, in quel periodo sono stati perpetrati dei furti aggravati con scasso (sei consumati e due tentati) in Altamura, Binetto, Sannicandro di Bari, Grumo Appula, Modugno e Palo del Colle, tutti con lo stesso modus operandi sugli accettatori di banconote delle aree self-service delle stazioni di servizio e dei distributori automatici di tabacchi.

