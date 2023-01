BARI – Confermando la decisione del Tribunale amministrativo di primo grado. La quarta sezione del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato nel dicembre scorso da Massimo Cassano, ex direttore generale dell’Arpal Puglia, con il quale chiedeva che fosse sospesa in via cautelare l’efficacia della sua destituzione e quindi reintegrato. Cassano è stato destituito dopo che il Consiglio regionale ha approvato una legge con la quale modifica l’assetto societario dell’Agenzia regionale per le politiche del lavoro in Puglia.

