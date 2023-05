Bari, il Comune premia i ragazzi del basket Angiulli

BARI – hanno ottenuto una serie di vittorie, con i titoli regionali under 14 élite, dopo la vittoriosa finale contro l’Aurora Brindisi, e under 13 femminile, grazie alla vittoria contro il Taranto. E poi ancora, sul campo neutro di San Salvo, hanno vinto lo spareggio contro le marchigiane del Porto San Giorgio, risultando una delle migliori quattro squadre d’Italia della categoria che si contenderanno il titolo italiano a Pescara dal 9 all’11 giugno. Sono gli atleti della società ginnastica Angiulli di bari, in particolare i ragazzi delle formazioni giovanili del Basket che hanno conseguito ottimi risultati al di fuori dei confini regionali. Per questo ragazze e ragazzi sono stati premiati dall’amministrazione comunale con un riconoscimento che vale tutto l’impegno speso in questa stagione.

