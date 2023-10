Bari, chiusa la campagna abbonamenti: 8809 le tessere sottoscritte

Si è chiusa la campagna abbonamenti 2023/24 della Ssc Bari: sono in totale 8.809 le tessere sottoscritte, oltre mille in più dei 7651 della passata stagione. La piazza adesso aspetta la risposta della squadra dopo l’avvio di stagione per nulla entusiasmante.

