Bari: Autista autobus aggredito a bastonate per vendetta

L’autista di un autobus è stato aggredito a colpi di bastone da un passeggero nella mattinata di martedì 9 maggio, a Bari. E’ accaduto su un mezzo della linea 19 dell’Amtab, intorno alle 8 di mattina, su via Napoli.

L’aggressore è salito sul bus, ha rotto il vetro di protezione del conducente con il bastone e ha colpito l’autista a un ginocchio. La vittima è stata trasportata in codice verde al pronto soccorso del Policlinico di Bari: oltre al trauma alla gamba ha riportato anche ferite al volto causate dalle schegge di vetro.

Secondo le prime ricostruzioni sembra che l’aggressore volesse vendicarsi con l’autista perché questi, poco prima, non lo aveva fatto salire a bordo in un punto in cui non c’è fermata dell’autobus. L’azienda ha annunciato che sporgerà denuncia, al momento a carico di ignoti.

