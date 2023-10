Bari, Aramu: “Il San Nicola deve diventare il nostro fortino, ora niente più passi falsi”

Mattia Aramu, fantasista del Bari, si presenta in conferenza stampa:

ORA LE VITTORIE – “Le partite non sono andate come volevamo, quando la partita non va bene è ovvio che ognuno di noi poteva fare qualcosa in più. Quello che è stato però lo abbiamo archiviato, ora ci sono tante partite davanti. Sappiamo che da adesso in avanti ci possiamo permettere pochi passi falsi e dobbiamo iniziare a fare qualche vittoria per migliorare la classifica. I riflettori addosso fanno piacere perché in una piazza del genere è giusto dimostrare il proprio valore. Vogliamo sono il bene del Bari, vogliamo portarlo in alto”.

MARINO – “Il mister ha allenato grandi campioni nel mio ruolo, sa perfettamente far uscire le proprie caratteristiche. Io mi sono messo a sua disposizione e spero di ripagare tutta la fiducia sul campo. Abbiamo lavorato molto sulla testa e sull’intensità del lavoro. Non c’è cura migliore, però, di fare risultato il sabato, è solo tramite quello che ti puoi sbloccare”.

RUOLO – “Il ruolo conta fino a un certo punto, poi devi essere bravo all’interno del campo a trovare la posizione per far più male e a cercare gli spazi liberi. Ho fatto tanto il trequartista quanto la seconda punta e l’esterno, tutti e tre i ruoli mi piacciono. Dipende da partita a partita”.

LE ESPERIENZE RECENTI – “A Venezia ho fatto tre anni molto positivi, a Genova fino all’infortunio di febbraio avevo giocato tutte le partite. L’infortunio mi ha compromesso la stagione e nel cambio di modulo non mi sono più ritrovato perché il 3-5-2 non esaltava le mie caratteristiche. Quella di quest’anno è una bella sfida, una bella responsabilità, sono felicissimo di far parte di una città come Bari, darò il massimo. L’atteggiamento è fondamentale, è quello che non va sbagliato in nessuna partita, sono convinto che i risultati arriveranno di conseguenza”.

LA TRATTATIVA – “Si è fatto tutto all’ultimo, la trattativa non è stata semplice. All’ultimo mi è arrivata la chiamata del direttore: insieme al mio procuratore non ci ho pensato un attimo ad accettare Bari. Ho letto che si faceva fatica a trovare la quadra, ma non c’era niente di vero. Da parte mia c’è stata immediata voglia di venire qui, questa è una piazza incredibile. Dal momento in cui il tutto si è concretizzato, abbiamo trovato subito i dettagli giusti per firmare”.

IL SAN NICOLA – “Abbiamo bisogno della vittoria in casa perché l’entusiasmo di questa città è davvero importante per noi. Giocare in casa è un vantaggio, dobbiamo trasformare il San Nicola nel nostro fortino. I punti in casa sono quelli che ti permettono di stare nelle prime posizioni in classifica. Da avversario venire a giocare di fronte a 50.000 persone non è facile, ne so qualcosa perché l’anno scorso giocai in una situazione simile con il Genoa. Dobbiamo essere bravi a riportare quell’entusiasmo che c’era l’anno scorso con prestazioni importanti”.

SPECIALISTA – “Mi alleno molto nelle punizioni, ognuno ha le sue caratteristiche e quella è una delle mie. Spero di riuscire a fare il prima possibile un gol così”.

