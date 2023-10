FRANCAVILLA F.NA – Christian Martina, classe 2006, è l’ultima scoperta in casa Virtus Francavilla. Dopo Angelo Vapore (2006) e Mattia Latagliata (2005), è toccato al francavillese d’origine fare l’esordio in prima squadra, coronando il sogno del presidente Antonio Magrì. Giovani talenti del futuro alla ribalta, con un tecnico che ha già dimostrato di non guardare alla carta d’identità.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp