BARI – A Quasano la settima edizione regionale della finale di Miss Italia che ha eletto Miss Sport 2022. L’evento patrocinato dal comune di Toritto è stato voluto e finanziato dalla Pro Loco Toritto Quasano e da Fenimprese Bari. Il presidente provinciale dell’associazione ci categoria Paolo Scicutella ha espresso entusiasmo per l’iniziativa. Si tratta di eventi che creano interesse verso il territorio, spiega e Quasano con la sua posizione geografica ai piedi dell’Alta Murgia gode di un’ottima qualità dell’aria e di bellezze architettoniche rurali che rappresentano da sempre una forte attrattività turistica per gli amanti della natura. Tuttavia la cultura, gli eventi, gli spettacoli, da soli non bastano per rilanciare un territorio, spiegano da Fenimprese. Dove c’è cultura, dice Scicutella, c’è un’economia da coltivare. Infatti le risorse, siano esse ambientali, culturali, enogastronomiche, devono essere valorizzate e sostenute con strategie precise per attrarre nuovi flussi di turisti, consolidare quelli esistenti per destagionalizzare l’offerta, incrementare la visibilità di un luogo, attrarre investimenti pubblici e privati, aiutando l’economia, incrementando il livello occupazionale e favorendo il benessere personale dei fruitori e di chi lavora. Fenimprese parla inoltre di sinergia necessaria nelle pubbliche amministrazioni, una visione di insieme e lungimirante da parte degli assessorati utilizzando le risorse del pnrr con progetti mirati e sostenibili