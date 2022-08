BARI – Un accordo ponte con le associazioni di specializzandi, è quanto chiesto dal presidente dell’ordine dei medici Filippo Anelli che ricorda l’urgenza di mettere la sanità al centro dell’agenda politica. Non vorrei che la nuova emergenza energetica faccia dimenticare i problemi irrisolti del nostro sistema sanitario, evidenziati durante la fase acuta della pandemia – dichiara Anelli a meno di un mese dalle elezioni politiche, ribadendo l’appello in 10 punti lanciato a luglio scorso a tutti i partiti, affinché inseriscano il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale tra le priorità del programma elettorale. “Serve – sostiene – un intervento specifico sui professionisti sanitari con la previsioni di un fondo speciale oltre il Pnrr soprattutto per migliorare le condizioni di lavoro e dare una concreta risposta” rincara. Secondo il presidente dei medici, tra le urgenze in Puglia “c’è sicuramente la carenza di personale medico”. Anelli sollecita quindi, “la stipula di un accordo con le associazioni di specializzandi”. Un altro fronte caldo è quello dei pronto soccorso e 118: “Oltre che uno sforzo per migliorare le condizioni di lavoro, serve un’indennità specifica per i medici che lavorano nel pronto soccorso per rendere attrattivo quel tipo di attività, altrimenti non riusciremo nemmeno in futuro, conclude, a risolvere le drammatiche carenze di personale”.