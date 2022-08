“Ai tifosi non posso promettere nulla, solo che troveranno un Montini molto motivato e più maturo”. A dichiararlo è Mattia Montini, attaccante tornato in biancoverde dopo 5 stagioni in giro per l’Est Europa. “Ho fortemente desiderato tornare in Italia, a Monopoli in particolare – aggiunge -. Fisicamente sto bene perché in Polonia abbiamo iniziato la preparazione l’8 giugno scorso, quindi mi sento pronto: con Simone Simeri c’è intesa, ma l’attacco non è composto solo da noi due, ci sono altri elementi validi che alla lunga ci daranno una mano. Rispetto alla mia prima esperienza in biancoverde, ho trovato un ambiente differente: la società all’epoca non era ambiziosa, oggi vuole raggiungere traguardi importanti Certo non possiamo puntare a vincere il campionato, ma negli ultimi anni il Monopoli ha dimostrato di poter occupare certe posizioni. La gara col Taranto? L’aspetto tattico conta fino a un certo punto, in partite così sentite dovremo metterci il cuore”.