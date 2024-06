Lecce – È scattata l’ora X per quanto concerne il ballottaggio che consegnerà ai cittadini di Lecce il loro nuovo sindaco. I tempi supplementari delle elezioni comunali nel capoluogo salentino, come nel resto d’Italia si terranno domenica 23 con seggi aperti dalle 7:00 alle 11 di sera e lunedì 24 con i seggi aperti dalle 7:00 alle 15:00. Lo spoglio inizierà immediatamente e sarà, quasi certamente, un testa a testa sino all’ultima scheda tra i due sfidanti alla carica di primo cittadino leccese.

Entrambi hanno, ovviamente, esercitato il loro diritto di voto presentandosi in simultanea presso i rispettivi seggi: la senatrice Adriana Poli Bortone nel seggio numero 55 presso il liceo Virgilio; la Poli Bortone è apparsa serena e sorridente abbracciando e stringendo mani a quanti le andavano incontro a salutarla, prima di entrare nel seggio, successivamente nella cabina elettorale e, infine, imbucare la scheda nell’apposito scatolone.

Sereno anche il sindaco uscente Carlo Salvemini che si è presentato al Calasso in total-black. Sorrisi e saluti affettuosi anche per lui, che ha dovuto attendere qualche minuto fuori dal seggio numero 8 prima di entrare nella cabina elettorale ed esprimere la sua preferenza. Oltre ai due candidati sindaci, sino alle 12:00 di domenica, è andato a votare circa il 17,5% degli aventi diritto, ben 13 punti in meno rispetto al precedente ballottaggio che però si consumava in una sola giornata.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author