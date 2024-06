Comunali Lecce: Poli Bortone, ‘Atto grave di Emiliano’

“Alla luce delle dichiarazioni del deputato del Pd, Claudio Stefanazzi, che ha inviato una lettera al prefetto sostenendo che il presidente Emiliano sarebbe intervenuto oggi (sabato 22 giugno 2024, ndr) in una riunione con i vertici delle Asl e i dirigenti medici, in un giorno di silenzio elettorale, si ritiene necessario presentare un esposto alla Procura della Repubblica. Lo faremo domattina”. Così Adriana Poli Bortone, candidata sindaco a Lecce per il Centrodestra, insieme alla sua coalizione.

“Spostare l’attenzione o addirittura le responsabilità sul giornalista che ha posto la domanda in un incontro riservato nel sabato pre-elettorale è grave, come grave o forse cristallina nella sua gravità è stata la risposta del presidente Emiliano”, aggiunge Poli Bortone.

“Si sta tentando di limitare la libertà di stampa con un tentativo maldestro, anzi meglio dire malsinistro, che mette in discussione la correttezza dei giornalisti della tv locale che ha registrato l’intervista. Chiedere rispetto delle norme vigenti non significa avvelenare il clima. E a questo punto il passaggio di domani in Procura sarà fondamentale e imprescindibile”.

