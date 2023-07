Bahke Boat Fest 2023: ‘Distribuiremo tonnellate d’amore’

Presentata a Taranto l’attesissima edizione 2023 del Bahke Boat Fest. La prima delle tre tappe dell’evento “on boat” più atteso dell’estate tarantina, organizzato dall’apprezzata event manager e dj Keope Catapano con la sua Binario 16 APS, si terrà a bordo della motonave di Kyma Mobilità Adria il 23 luglio, con imbarco alle ore 20.00 da Piazzale Democrate a Taranto.

Il BBF, caratterizzato quest’anno dall’hastag #coloursinside, sarà una vera e propria esplosione d’arte, con il dj set di Keope, accompagnata dal noto sassofonista tarantino Alessandro Ramunno, e, tra musica house, commercial e vintage, ci sarà spazio per il body painting show e tante altre sorprese.

L’evento è già sold out: una parte del ricavato sarà destinato all’Associazione Animalista Cani e Code di Nessuno, impegnata nella tutela degli amici a quattro zampe. Bahke Boat Fest, inoltre, è completamente accessibile alle persone con disabilità.

A svelare le grandi novità del BBF2023, a margine della conferenza stampa, moderata dal presidente del media partner Kifra Comunicazione&Eventi Matteo Schinaia, ed a cui hanno partecipato anche l’assessore allo spettacolo del Comune di Taranto Fabiano Marti, la vicepresidentessa di Binario 16 APS Cinzia La Gioia, Carmen Urgesi (responsabile Ceas), Alessandro Ramunno (Artista sax performance) e Daniela Merico, presidente Cani e Code, ci ha pensato la vulcanica Keope.

“E’ un evento che diventa sempre più importante: quest’anno le date saranno in totale tre, con la prossima il 6 agosto sempre a Taranto e quella del 12 agosto a Santa Maria di Leuca. Quest’anno speriamo la formula “live on boat” e lo faremo non a caso dal prossimo evento tarantino con i Banana Republic, una tribute band dotata di una fantastica energia, di colori bellissimi che ben si abbinano al nostro hashtag #coloursinside. Siamo pronti come sempre a distribuire a tutti tonnellate di amore”.

