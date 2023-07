Francavilla Fontana, “Canta e danza la vita”, uno spettacolo della Fondazione Opera Beato Bartolo Longo

“Canta e Danza la Vita… in tour – La Bellezza come cura”, è il Festival curato dal Gruppo Artistico dell’Opera Beato Bartolo Longo di Latiano che andrà in scena domenica 23 luglio dalle ore 20 alle 21.30, presso il chiostro della parrocchia della Croce di Francavilla Fontana.

Il programma prevede uno spettacolo intitolato “Il Bosco”. Il bosco è “teatro” di numerose fiabe, sin dalle loro prime versioni, quelle narrate attorno al fuoco. Nel bosco ci si perde, ci si addentra per compiere una missione, lo si attraversa per raggiungere una mèta, ci si ritrova per caso. In alcuni casi il bosco diventa un rifugio sicuro, in cui si può trovare pace e protezione; è un elemento rassicurante, pacifico, rasserena e fa sentire protetti ogni qual volta ci si sente sotto pressione, spaventati o preoccupati.

Ci sono casi peró in cui il bosco non è protettivo, ma minaccioso e oscuro. Il bosco, infatti, può anche rappresentare le paure inconsce più profonde, le ansie che si celano nel nostro cuore, i timori e le incertezze della quotidianità, o del futuro. Attraversarlo può rappresentare la sfida dell’eroe, il compimento di un passaggio evolutivo fondamentale per raggiungere maggior sicurezze e autostima, diventa una prova da affrontare, una sorta di rito di iniziazione. Uscire dal bosco significa anche “emergere”, non rimanere nascosti ma sentirsi protagonisti e cittadini attivi della propria vita. “Uno spettacolo inclusivo, a forte valenza educativa che permetterà allo spettatore di trovare la propria chiave di lettura, la propria personale interpretazione”, recita il comunicato stampa della Fondazione Opera Beato Bartolo Longo. L’appuntamento è inserito nel calendario dell’estate bartoliana 2023.

Giovanni Cannalire

