Avis in Corsa Conversano alla Putignano On The Road

Erano otto gli atleti dell’Avis in Corsa Conversano presenti domenica scorsa alla 34^ edizione della StramaXima – 32° trofeo “E. Manzari”, tenutasi a Casamassima e organizzata dalla Amatori Atletica “E. Manzari”. Angela Ramunni, Domenico Trovisi, Giovanni Renna, Michele Laruccia, Luca Mancini, Antonio Palazzo, Angelo Pace e Giovanni Morgante i corridori che hanno affrontato i dieci chilometri previsti dal percorso della gara valida come settima tappa del circuito “Terra di Bari” e promossa dagli organizzatori per favorire lo sviluppo dell’attività podistica.

Ottimi i risultati ottenuti dai podisti della società conversanese in particolare da Trovisi, primo biancoazzurro a tagliare il traguardo con un tempo di poco inferiore ai 45 minuti, e da Pace e Renna, giunti rispettivamente secondo e terzo nella classifica dei tesserati Avis in Corsa. Da segnalare anche la prova anche di Angela Ramunni che come unica rappresentante femminile, ha tenuto alto l’onore delle quote rosa avissine.

Onore per Conversano tenuto alto anche per il solito Giovanni Bianco protagonista alla settima edizione della Corri Gavignano svoltasi domenica scorsa nell’omonima località in provincia di Roma. Per Bianco terzo posto nella categoria SM75 e un’altra buona performance messa in archivio.

Domenica, intanto, si torna a fare sul serio per quanto concerne il CorriPuglia con la decima prova in calendario nella vicina Putignano. Nella città del Carnevale è infatti in programma l’edizione numero 11 della “Putignano On The Road”, organizzata dai padroni di casa del Nadir On The Road, per la quale si prevede una massiccia partecipazione di atleti dell’Avis in Corsa.

Per i conversanesi si tratta di un appuntamento fondamentale in ottica classifica generale in quanto al momento la società del presidente Laruccia è diciassettesima in graduatoria, ma con il mirino puntato su Barletta Sportiva e Free Runners Molfetta, di fatto principali antagoniste nella lotta per il quindicesimo posto, obiettivo minino della stagione avissina

