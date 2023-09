Pallamano A/Gold: Cassano Magnago-Fasano, sfida le più in forma

Nella quarta giornata della Serie A Gold 2023/24, la Sidea Group Group Junior Fasano sarà impegnata in trasferta, alle 16.00 di domenica 1° ottobre, con il Cassano Magnago, finora sempre vittorioso in campionato, così come il team fasanese.

Per Flavio Messina e compagni non si preannuncia certamente semplice la sfida del PalaTacca, soprattutto alla luce dell’eccellente organico a disposizione di coach Matteo Bellotti, che può contare su un roster sì giovane, ma al contempo esperto e guidato da atleti protagonisti anche con la maglia azzurra come Alessio Moretti e Giacomo Savini.

La compagine biancazzurra, da par suo, non potrà contare in terra lombarda sul terzino destro brasiliano Leo Comerlatto, fermatosi per un problema muscolare nei minuti finali del match di sabato scorso contro il Siracusa, ma l’obiettivo è comunque quello di ottenere il massimo, così come si evince dalle dichiarazioni del tecnico Vito Fovio: “Affronteremo la squadra più in forma del campionato, che sta giocando molto bene e che ha una rosa ricca di italiani di qualità, tra cui Savini che attualmente ritengo il miglior azzurro, e di conseguenza ci aspetta una partita difficile. Noi, però, vogliamo vender cara la pelle e portare a casa la vittoria, consapevoli di aver svolto un buon lavoro in settimana e che sono questi gli incontri che misurano le reali potenzialità di un gruppo”.

La partita, che sarà trasmessa gratuitamente in diretta streaming su PallamanoTV (al link www.youtube.com/watch?v=47tp13cJLpU), sarà arbitrata da Bilel Rhim e Stefano Plotegher (commissario Andreea Maria Aldea). ​

Completano il quadro del 4° turno le gare Teamnetwork Albatro-Bozen, Carpi-Trieste, Secchia Rubiera-Raimond Ego Sassari, Macagi Cingoli-Sparer Eppan, Conversano-Brixen, Alperia Black Devils-Pressano, tutte in programma domani, sabato 30 settembre.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp