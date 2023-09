Vela: a Bari il XVII Trofeo ‘Pino Carabellese’

Sono una cinquantina i giovani atleti pugliesi a cui se ne sommano un paio provenienti da Reggio Calabria che domenica 1° ottobre scenderanno in acqua per il XVII Trofeo “Pino Carabellese”, come sempre fortemente voluto dalla famiglia e organizzato dal Circolo della Vela Bari, valido come settima e ultima tappa del campionato zonale juniores e meeting per i cadetti di classe Optimist.

Sedici gli atleti del CV Bari che si schiereranno in acqua per sfidare gli avversari e mantenere a casa il titolo di campione regionale 2023. Un risultato non troppo lontano dalla realtà considerate le ultime prestazioni degli atleti baresi che nella tappa di campionato ospitata dal CV Gallipoli la scorsa settimana hanno ottenuto una bella doppietta in Divisione B (9 – 10 anni) con Marco De Nicolò e Michele De Michele rispettivamente 1⁰ e 2⁰; e un argento in Divisione A (11 – 15 anni) con Gianmarco Russo che ha dedicato la vittoria ai compagni di squadra assenti per influenza, Nicola Di Pilla e Maria Carla Montanaro.

Le previsioni per domenica prossima sono di bel tempo con vento di maestrale sui 10-12 nodi. Condizioni ideali per onorare al meglio la memoria del compianto Pino, grande appassionato di mare e di navigazione. Il campo di regata sarà allestito come di consueto sullo specchio acqueo antistante il lungomare Sud (altezza Palazzo Città Metropolitana di Bari – ex Provincia). Tre al massimo le prove che si potranno portare a termine nella giornata, senza scarti per le classifiche finali. La regata sarà considerata valida anche con una sola prova espletata. Si inizia alle 11.30 per finire entro il primo pomeriggio al massimo, con la premiazione sui pontili del Cv Bari. Saranno premiati i primi tre classificati per gli Juniores e i primi tre per i Cadetti, insieme alla prima classificata tra le ragazze sia tra gli juniores sia tra i cadetti.

