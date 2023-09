Futsal A/F: Bitonto riparte con Pelletterie, ‘Ora tutti vorranno fermarci’

Alle quindici e trenta di domenica primo ottobre duemila ventitre, si riaccenderanno ufficialmente i rilfettori sul campionato nazional di Serie A girone unico del Bitonto C5 Femminile.

Due settimane dopo la conquista della SuperCoppa Italiana in quel di Mola di Bari e il coronamento del sogno triplete, la corazzata del patron Silvano Intini guidata da mister Gianluca Marzuoli, è chiamata a difendere i successi conquistati nella passata stagione.

Primo avversario di questo nuovo percorso, saranno le rosa nero toscane del Pelletterie. Una squadra, che già nella passata stagione aveva ben figurato all’interno del torneo e che quest’anno, fra arrivi e riconferme, si candida come uno dei roster pronti a dare battaglia a chiunque.

Il team del presidente Beniero Fanfani infattti, in estate ha annunciato la riconferma di capitan Paula Pasos, il ritorno dopo l’infortunio di Andreza Queiroz e gli arrivi in Toscana di Roberta Diodato, Giorgia Salesi e le finlandesi Netta Hanula e Anni Elina confermando Pamela Presto nel ruolo di condottiera con la sua energia e la sua esperienza.

Una squadra da prendere dunque con tutte le precauzioni del caso dunque per il Bitonto C5 Femminile che dopo aver accolto in estate Lediane Marcolane Tampa ed Alessia Grieco, dovrà fare a meno proprio della brasiliana e di Castagnaro, Diana Santos e Luciléia, impegnate in Coppa America.

La caratura del roster neroverde però, permette al coach abruzzese di poter contare su un parco giocatrici ampio e di assoluta forza e garanzia, per tentare di conquistare i primi tre punti fondamentali della stagione per puntare ad una storica doppietta.

Anche per l’inizio di campionato Marzuoli non smuove i suoi piedi da terra: “Dimentichiamoci le vittorie e ripartiamo da zero. Domenica avremo anche da gestire l’handicap di ben 4 giocatrici del roster non disponibili. Insomma sará l’inizio giusto per farci capire che dovremo lottare più dello scorso anno e dovremo superare noi stessi per spuntarla in ogni partita. Si inizia con il Pelletterie che non pochi problemi ci ha creato lo scorso anno. Però, ho visto le ragazze vogliose e motivate, porteremo con noi anche diverse ragazze dell’under che hanno voglia di dimostrare di avere un futuro nel futsal. Chi scenderà in campo lo farà orgogliosa di indossare una casacca che é diventata gloriosa e mettendo a disposizione le sue qualità per tornare a casa con un risultato positivo”.

Renata Adamatti, la brasiliana d’Italia (é recordgirl di marcature in azzurro) é pronta a trascinare le leonesse neroverdi dopo dei play off che l’hanno consacrata a campionessa assurda: “Vincere é stato bellissimo, indimenticabile. Non vogliamo fermarci, ma sappiamo che é difficile, in campo troveremo avversarie sempre più concentrare a impedirci di andare in porta e noi dovremo con le nostre qualità superare anche tante difficoltà. Con il mister stiamo lavorando per avere un Bitonto ancora più forte e imprevedibile e la prima giornata é il momento giusto per fare il punto sul lavoro che stiamo facendo. Ok, ci mancheranno alcune compagne ma qua abbiamo anche metà nazionale italiana. Siamo pronte a scendere in campo e a dare tutto per i nostri tifosi”.

Ad arbitrare la partita saranno Pierluigi Minardi primo arbitro, Luca Paverani secondo con Fabio Parretti al cronometro. Appuntamento dunque al Palazzetto dello Sport di Scandicci per Pelletterie alle ore 15.30 con diretta streaming su FutsalTV.

