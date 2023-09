Futsal U19/M: Audace Monopoli, debutto casalingo il 15 ottobre

Sono stati ufficializzati i calendari del campionato Under 19 nazionale 2023-24. Nel girone S la Kredias Audace Monopoli debutterà tra le mure amiche domenica 15 ottobre, ironia della sorte, proprio contro il Bulldog Capurso. Si tratterà della terza sfida ufficiale tra le due compagini in meno di un mese. Il girone di andata si concluderà il 17 dicembre nella sfida esterna contro il Volare Polignano, per poi ripartire il 7 gennaio fino all’ultima giornata della regular season il 10 marzo. Dopo la scorsa avvincente prima stagione, i ragazzi allenati da mister Marcello Lamanna cercheranno di ripetersi per raggiungere l’obiettivo della seconda fase.

