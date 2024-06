Atletica leggera: Cus Bari vince titoli regionali Cadette e Ragazze

Sabato 8 e domenica 9 giugno, nello stadio Mario Saverio Cozzoli di Molfetta (Ba), si sono disputate le finali dei campionati regionali giovanili di società di atletica leggera, nelle quali il Cus Bari ha trionfato nelle categorie Cadette e Ragazze.

Per quanto riguarda le singole prestazioni, tra le ragazze doppia vittoria per Sofia Savino, arrivata prima sia nella specialità 200 Hs che nei 60 Hs, mentre Amelia Rolland ha vinto l’argento sia nei 60 metri che nei 60 Hs. Primo posto nella staffetta 4×100 per la squadra formata da Adriana Caporusso, Amelia Rolland, Giulia Direnzo e Sofia Savino. Tra i ragazzi un secondo posto per Ludovico Conti nella marcia 2000 metri.



Particolarmente soddisfacenti sono state le gare delle cadette Valeria Barattolo e Rosa Flaminia Grimaldi, arrivate terze rispettivamente nei 300 Hs e nel salto in alto.

Un posto sul podio anche per Anna Grasso (disco 1 kg) e Luna Maria Loparco (martello 3 kg). Nella marcia 4×100 argento per la squadra Cadette formata da Valentina Digilio, Diana Di Cagno, Alessia Mastro e Valeria Barattolo. Stesso risultato anche per i cadetti Tommaso Bianco ed Ernesto Matteo Bosna, arrivati secondi rispettivamente nei 300 metri e nei 1200 siepi.

“Sino a quattro anni fa la nostra partecipazione alle gare giovanili era limitata a qualche presenza, poi con l’aiuto di tutti i tecnici abbiamo intrapreso un percorso di ricostruzione del settore giovanile che ci sta dando molte soddisfazioni – ha commentato Gaetano Barone -. Resta il rammarico di non essere riusciti a qualificarci anche con la squadra Ragazzi, ma i Cadetti hanno fatto un’ottima finale, le Cadette hanno vinto e le Ragazze sono riuscite a bissare il successo dello scorso anno”.

Negli ultimi anni l’atletica cussina sta ottenendo importanti risultati. Dopo la finale dei campionati di società nel 2022, in cui si sono registrati un terzo posto per le Ragazze e un ottavo per le Cadette, nel 2023 c’è stata la vittoria sia delle Ragazze che dei Ragazzi, accompagnati da un quarto posto per le Cadette, sino ad arrivare alla doppietta al femminile di quest’anno e al quarto posto dei Cadetti.

“Abbiamo anche ridato vita al settore della marcia – ha aggiunto Barone -, vedendo in questi ultimi campionati la partecipazione di ben quattro atleti con il secondo posto di Ludovico Conti nella marcia 2km, alla quale si era qualificato a titolo individuale e non a squadre”.

