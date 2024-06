‘Corri Conversano’ sostiene il progetto ‘Allenati contro la Violenza’

Manca sempre meno alla prima edizione della “Corri Conversano” e in casa Atletica Conversano fervono i preparativi per un evento che potrebbe far convergere all’ombra del Castello aragonese i podisti dell’intera regione.

Come da dispositivo divulgato nei giorni scorsi dai vertici regionali della Fidal, la gara di dieci chilometri è valida come quinta tappa del circuito “Terra di Bari” e si disputerà nel pomeriggio di domenica 23 giugno, con partenza, per gli agonisti, fissata per le ore 18,30. Pochi minuti più tardi è previsto il via anche della camminata non competitiva, aperta ad amatori ed appassionati di podismo.

Per entrambi gli appuntamenti le iscrizioni sono già aperte e per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook dell’Atletica Conversano oppure fare riferimento ai contatti telefonici 3331203110 e 3338509521. Nelle ultime ore, inoltre, è stato ufficializzato il sostegno della “Corri Conversano” al progetto “Allenati contro la Violenza”, iniziativa promossa dagli assessorati al Welfare e allo Sport.

Durante la manifestazione sarà allestito un corner presieduto dal Centro Antiviolenza “Il Melograno” le cui operatrici avranno il compito di sensibilizzare e informare sui servizi offerti gratuitamente alle donne vittime di violenza.

Ma la macchina organizzativa non ferma la voglia di sport degli atleti gialloneri che domenica scorsa hanno preso parte al Trail dello Smeraldo, organizzato dall’Atletica Casalini e tenutosi sul territorio di Cisternino.

Savio Gentile, Rino Lorusso e Cosimo Sperti i runners dell’Atletica Conversano che si sono ben distinti per performances e piazzamenti, nonostante il caldo torrido e le difficoltà rilevate nell’affrontare un percorso tutt’altro che agevole.

Da segnalare, infine, anche l’ottima prova di Domenico Trovisi ai Campionati Regionali di Atletica Leggera Paralimpica 2024 svoltisi a Lecce sabato scorso. Per lui un ottimo terzo posto assoluto nella batteria dei 5000 metri e primo posto di categoria.

