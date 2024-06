Tiro a volo: 30° campionato interforze a Taranto su Nave Garibaldi

Dal 13 al 15 giugno 2024 si svolgerà a bordo di Nave Garibaldi, Portaeromobili della Marina Militare ormeggiata a Taranto nella Stazione Navale Mar Grande, la 30a edizione del Campionato Italiano Interforze Trap 1, evento sportivo che dal lontano 1995 viene condotto a bordo di Unità della Squadra Navale.

Giovedì 13 giugno, alle 17:00 verrà dato il via alla competizione con lo schieramento di tutti gli atleti e con la tradizionale lettura del Giuramento dell’Atleta. Venerdì 14 giugno, alle 08:30 inizieranno le competizioni.

Le gare termineranno nella mattinata di sabato 15 giugno con la cerimonia di chiusura presieduta dal senatore Luciano Rossi, presidente nazionale della F.I.T.A.V., e con la partecipazione di autorità militari, civili e politiche locali e centrali.

Anche quest’anno scenderanno in campo i migliori tiratori della specialità, inclusi gli atleti della squadra azzurra che hanno contribuito a difendere l’onore dell’Italia nelle maggiori competizioni internazionali. Si tratta di Alessandro Chianese della Marina militare Italiana, vincitore della Coppa del Mondo di Nicosia (CYP nel 2016 e medaglia di bronzo ai Campionati Europei di Osijek (CRO) nel 2021, e Fiammetta Rossi (Fiamme Oro), medaglia di bronzo alla Coppa del Mondo di New Delhi (IND) nel 2021.

Saranno circa 80 gli atleti in gara provenienti da tutta Italia, in rappresentanza delle Forze Armate e di numerosi Corpi dello Stato, che si sfideranno per il prestigioso scudetto tricolore.

L’incrociatore Portaeromobili Giuseppe Garibaldi, prima Unità di questo genere della Marina Militare Italiana, è stata costruita nei Cantieri Navali di Monfalcone e varata il 4 giugno 1983. Entrata in servizio nel 1985, ha come abituale porto di assegnazione Taranto e, a partire dal 2014, è stata posta alle dipendenze organiche e operative del Comando del Terzo Gruppo Navale, di stanza nella base di Brindisi.

Grazie alla propria versatilità d’impiego, ha svolto negli anni un ruolo fondamentale in tutte le principali missioni ed esercitazioni che hanno visto impegnata la Marina Militare. L’Unità è stata recentemente impegnata nell’esercitazione internazionale Nordic Response 24, superando ogni limite di latitudine mai raggiunto dalla nave nel corso della sua storia, superando il circolo polare artico e lambendo i 71° N.

