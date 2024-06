Futsal A2/Elité, New Taranto: Dino Guarino nuovo allenatore

Un tecnico d’esperienza per la New Taranto Calcio a 5. Il sodalizio ionico, neopromosso in Serie A2 Élite, comunica di aver trovato l’accordo con l’allenatore Cataldo “Dino” Guarino per il campionato 2024/25: tarantino di nascita, sarà lui a guidare la truppa rossoblù nella prossima stagione sportiva.

Una lunga carriera tra i campi di futsal, ma non solo. Il suo percorso inizia nella città ionica, con il Futsal Taranto C5, dove nel campionato 2008/2009 vince il campionato e ottiene la promozione in Serie C1. Lo stesso risultato sarà ripetuto nell’annata successiva, con la promozione in Serie B. Dal 2012/2013 l’avventura in quel di Sammichele, dove guida i biancazzurri per tre anni in Serie B e due campionati in Serie A2.

Contestualmente, allena anche la squadra Under 21, aggiudicandosi il girone di appartenenza e raggiungendo i quarti di finale scudetto. L’esperienza in Serie B con l’Altetico Cassano anticipa i due anni vissuti in Serie A2 con la Virtus Rutigliano. Subito dopo il Covid, nella stagione 2021/2022, Guarino si siede sulla panchina del Dream Team Palo del Colle: alla guida dei baresi ottiene, in tre anni, una doppia promozione dalla Serie C alla Serie A2.

Nell’ultima stagione, invece, l’esperienza in Serie A2 Élite con i Bulldog Capurso. Nella sua esperienza da allenatore, mister Guarino ha conseguito anche il patentino come allenatore UEFA B, maturando diverse esperienze presso vari settori giovanili, tra cui il Pescara Calcio.

Ben quindici campionati nazionali per mister Guarino. Adesso una nuova avventura, sempre in A2 Élite, con la squadra della propria città: «Devo ringraziare la società, sono davvero orgoglioso di aver ricevuto questo incarico: in primis perché sono tarantino ed erano ben diciassette anni che mancavo da Taranto per allenare una squadra. Sono davvero molto motivato, soprattutto perché ho trovato sin da subito un ambiente che sposa quelle che sono le mie idee di società e di squadra».

Il neo allenatore è già proiettato verso la prossima stagione sportiva: «Sarà una stagione importante, perché anche se la New Taranto è reduce da tre promozioni, per la prima volta disputerà una categoria difficile. Conterà tanto la cura dei dettagli, oltre agli stimoli che ogni giocatore e addetto ai lavori deve avere durante la stagione. Ci aspetta un duro lavoro, saranno settimane intense, ma credo che Taranto possa contare già su una struttura ben definita, che ha fatto bene negli ultimi anni, e con dei giocatori molto talentuosi. Possiamo sicuramente toglierci delle soddisfazioni».

A disposizione di mister Guarino un gruppo già ben collaudato e che sarà arricchito, nei prossimi giorni, di nuovi tasselli: «Insieme al Presidente e ai dirigenti, siamo riusciti a costruire un roster importante. Nel calcio, però, ogni partita nasconde delle difficoltà. Dovremo far ambientare al meglio i nuovi arrivati, poi il campo dirà la sua, ma credo che con la rosa che abbiamo possiamo solo lavorare in maniera serena per poter ottenere dei buoni risultati».

Il tecnico prenderà per mano la compagine tarantina, neopromossa. Ma i rossoblù non vogliono assolutamente sfigurare: «Gli obiettivi sono importanti perché la società non vuole assolutamente essere una comparsa, anche se è la prima volta che disputa un campionato di A2 Élite. Questo aspetto mi piace molto, perché sono ambizioso e mi piace entrare in campo con l’idea di dimostrare il proprio valore. Ovviamente sappiamo che ci saranno delle difficoltà ma insieme, soprattutto con la forza del gruppo, possiamo fare bene e toglierci delle soddisfazioni».

Mister Guarino lancia l’appello alla tifoseria e all’intera città di Taranto: «Credo sia giunto il momento di avvicinare quanta più gente possibile a questo sport meraviglioso. Dalla parte della squadra è stato fatto tantissimo negli ultimi campionati, adesso abbiamo bisogno anche del supporto dei tifosi perché devono essere il nostro sesto uomo in campo».

