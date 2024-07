ASL Lecce: donazione multiorgano nell’ospedale di Casarano

Un uomo di 42 anni, deceduto nel Reparto di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Casarano per emorragia cerebrale, ha donato cuore, cornee, reni e fegato. L’uomo aveva dichiarato in vita il consenso alla donazione di organi e tessuti.

Il prelievo ha impegnato gli operatori del Reparto di Anestesia e Rianimazione, diretto dal Dott. Salvatore Rao, coadiuvati dal Dott. Giancarlo Negro, da Medici di diverse discipline, e dalla Direzione medica dell’Ospedale di Casarano.

“Decidere di donare gli organi quando si è ancora in vita, come aveva fatto questo giovane uomo, è una scelta di civiltà, che dona vita e speranza ad altre persone. Deciderlo all’atto di emission e della carta di identità, comunicarlo alla ASL o alle associazioni di settore, solleva i propri cari dal compito di assumere repentinamente decisioni delicate in occasione di un evento traumatico e doloroso. Io quel consenso l’ho dato e mi auguro che siano sempre di più i cittadini e le cittadine nella nostra provincia ad assumere questa decisione di grande umanità”, ha dichiarato il Direttore generale Stefano Rossi.

