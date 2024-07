Nuovo riconoscimento per la ricercatrice salentina Irene De Blasi

Nei giorni scorsi, a Borgagne, si è tenuta la cerimonia di assegnazione del XXXII Premio “Vrani”, organizzato dal Circolo Culturale Ricreativo di Borgagne e sponsorizzato dalla Società Cooperativa tra Produttori Olivicoli “APOL” Lecce. Dal 1991, il Premio “Vrani” viene conferito annualmente ai salentini che si sono distinti nelle loro attività professionali, imprenditoriali, artistiche, sportive, religiose e sociali.

Quest’anno, i premi sono stati assegnati a quattro illustri personalità: la ricercatrice Irene De Blasi, l’ex magistrata Elsa Valeria Mignone, l’imprenditore Damiano Reale e il docente Daniele Manni. La cerimonia è stata condotta da Stefania Dima, che ha presentato le storie dei premiati e li ha invitati sul palco per condividere una sintesi delle loro attività con il pubblico.

Irene De Blasi, brillante ricercatrice nel campo della meccanica celeste e dei sistemi dinamici, ha illustrato il suo lavoro con l’ausilio di slide, spiegando i problemi fondamentali e le applicazioni moderne della sua ricerca. De Blasi, ricercatrice presso il Dipartimento di Matematica “Giuseppe Peano” dell’Università di Torino e componente della “EMS Young Academy”, ha sottolineato l’importanza di superare gli stereotipi e sensibilizzare i giovani sulle disparità di genere nel mondo scientifico.

Recentemente, De Blasi ha ricevuto anche un riconoscimento ufficiale dall’Amministrazione Provinciale di Lecce per il suo contributo alla ricerca e il suo impegno per le pari opportunità nel campo scientifico. Inoltre, è stata insignita del Premio “I.A.U. – PhD” per la sua eccellente tesi di dottorato in astronomia.

La cerimonia ha celebrato non solo i successi professionali dei premiati, ma anche il loro contributo significativo alla società, evidenziando il valore del talento e dell’impegno dei salentini.

