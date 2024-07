Lecce, il sindaco Poli Bortone scrive a Emiliano: “ È urgente un piano di trattamento rifiuti”

Il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, ha recentemente scritto una lettera al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per sollecitare l’attuazione di un programma di impianti per il trattamento dei rifiuti. Inoltre, ha chiesto alla Regione di assumersi la responsabilità degli aumenti che altrimenti ricadrebbero sui cittadini, causando un aumento ingiustificato delle tariffe.

La chiusura della filiera degli impianti per il trattamento dei rifiuti è fondamentale per garantire una gestione efficiente ed economica del servizio e per promuovere lo sviluppo della “green economy”, che oggi è al centro delle politiche ambientali europee. È quindi necessario superare i ritardi e accelerare i processi di implementazione e miglioramento degli impianti, al fine di valorizzare i materiali di scarto e ridurre i costi complessivi del servizio.

Nella lettera indirizzata al presidente Emiliano, il sindaco Poli Bortone fa riferimento a un ordine del giorno presentato durante l’ultimo consiglio comunale, che è stato approvato a maggioranza. Questo ordine del giorno sollecitava il governo regionale a intervenire sull’importante questione dei rifiuti. La mancata azione da parte della Regione sta causando un notevole danno economico ai cittadini pugliesi, che saranno costretti a subire aumenti delle tariffe.

Il consigliere comunale Bernardo Monticelli Cuggiò, autore dell’ordine del giorno, fa notare che nonostante l’approvazione del Piano regionale dei rifiuti nel 2013 e nel 2021, la Regione Puglia non ha adottato misure concrete per la realizzazione degli impianti pubblici. Questi impianti avrebbero permesso di evitare i costi elevati di trasporto dei rifiuti e garantire una gestione efficiente del servizio. La mancanza di programmazione da parte della Regione non può ricadere sui cittadini, che si troveranno ad affrontare aumenti delle tariffe nonostante l’alto tasso di raccolta differenziata.

Il sindaco Poli Bortone sottolinea che l’amministrazione comunale di Lecce sta dando seguito ai documenti approvati dal consiglio comunale, a differenza di quanto accaduto in passato. Questo dimostra un maggior rispetto per le istituzioni e una maggiore considerazione per le decisioni prese a livello locale.

In conclusione, il sindaco Poli Bortone chiede al presidente Emiliano di fornire informazioni precise riguardo alla questione dei rifiuti e di prendere in considerazione le richieste avanzate dal consiglio comunale di Lecce. È essenziale agire tempestivamente per garantire una gestione adeguata dei rifiuti e evitare che i cittadini debbano sopportare aumenti ingiustificati delle tariffe.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts